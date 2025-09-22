El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El éxodo, como el que estos días protagonizan los residentes de Gaza City que huyen por la costa al sur, es una constante de esta guerra. Reuters

Anatomía de un genocidio

El informe de la ONU que atribuye a Israel una operación de exterminio en Gaza repasa minuciosamente informes forenses, testimonios de testigos y discursos de políticos y militares

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:53

La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda», decía Bertrand Russell. Y en la de Gaza, cada día quedan menos. Para mitad de ... esta semana, Israel decía haber demolido a bombazos 16 edificios de unos 12 pisos de altura solo en Ciudad de Gaza. Los niños corrían asustados tapándose los oídos. Algunos quedaban bajo los escombros. En esa guerra contra el terrorismo de Hamás en la que todo vale, nadie esperaba que los más inocentes salieran ilesos, pero lo que los médicos han ido encontrando no han sido solo heridas de metralla, sino balas de francotiradores directas a la cabeza, «incluyendo a niños de corta edad que sostenían banderas blancas improvisadas en rutas de evacuación»».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  2. 2 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  3. 3

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  4. 4 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  5. 5 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  6. 6 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  7. 7

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  8. 8 Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva
  9. 9 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  10. 10 Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Anatomía de un genocidio

Anatomía de un genocidio