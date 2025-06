EE UU asegura que «no ha estado involucrado» en la ofensiva contra Irán

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que la ofensiva israelí sobre Irán es una «acción unilateral» en la que EE UU «no ... ha estado involucrado». El devastador ataque ha causado una profunda inquietud en la Casa Blanca, que este viernes ha ordenado a todo su personal en Israel que permanezca confinado en sus casas. El presidente, Donald Trump, ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional en la denominada sala de crisis a las once de la mañana (las cinco de la tarde en España) mientras el Pentágono mantiene un seguimiento constante de la operación hebrea y la respuesta de la repúbica islámica.

Trump intenta desmarcarse y ofrecer la imagen pública de un estadista que todavía busca un acuerdo nuclear con Teherán. Esta misma madrugada ha publicado un mensaje donde dice confiar todavía en que su enviado especial, Steve Witkoff, se reunirá este domingo con una delegación iraní en Omán. La opción, sin embargo, parece desmoronarse tras el bombardeo. A falta de conocerse los daños finales en las procesadoras de uranio, se da por hecho que lo que el Líder Supremo no perdonará es el asesinato de Mohammad Bagheri, comandante en jefe del ejército, y Hossein Salami, máximo responsable de la Guardia Revolucionaria.

Rubio ha emplazado al régimen a que no dirija sus misiles contra intereses estadounidenses en Oriente Medio. EE UU tiene unos 15.000 militares desplegados en bases y otros 25.000 en las unidades navales. En vísperas de la ofensiva, ordenó evacuar al personal no esencial, así como a los familiares de los diplomáticos y soldados, de las embajadas y los cuarteles. También ha puesto en alerta a otras legaciones ante el miedo a atentados. «Seamos claros: Irán no debería atacar los intereses ni al personal estadounidense», ha apostillado el jefe de Exteriores.

El secretario de Estado ha reconocido también que el Gobierno hebreo les informó de la ofensiva antes de producirse. Eso sí, no se sabe con cuanto tiempo de antelación ni si desveló todos los detalles. «No participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos informó que considera que esta acción es necesaria para su defensa», especificó Rubio.

El ataque ocurrió solo unas pocas horas después de que Donald Trump admitiera su posibilidad, aunque dudara de su carácter inminente. Él tuvo una conversación con el primer ministro. Pero a Benjamín Netanyahu nada le ha importado que el inquilino de la Casa Blanca le previniese contra dar la orden de ataque porque «arruinaría» la negociación del pacto nuclear.