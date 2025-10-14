El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Momento en el que los dos amigos de la infancia se funden en un emotivo abrazo.

Momento en el que los dos amigos de la infancia se funden en un emotivo abrazo. RR SS

De cavar su propia fosa a abrazar a su amigo de la infancia: el emotivo reencuentro de dos rehenes de Hamás

Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David fueron secuestrados cuando asistían al festival de música de Nova el 7 de octubre de 2023

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 14 de octubre 2025, 11:53

Comenta

En ocasiones, las pesadillas del mundo real terminan con un final feliz, como en las películas. Incluso más allá de toda esperanza, que es lo ... que debieron sentir los 254 rehenes israelíes secuestrados por Hamás. Decenas de ellos perdieron la vida tras ser capturados en aquel terrible ataque sorpresa de la organización islamista en territorio hebreo el pasado 7 de octubre de 2023 desde la frontera con Gaza. Pero otros recuperaron este lunes la libertad tras el acuerdo de paz alcanzado entre Hamás e Israel. Y detrás de ellos, se esconden historias llenas de amargura pero también de felicidad. Como la protagonizada por Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David, dos amigos de la infancia que decidieron asistir juntos al festival de música Nova, uno de los objetivos de los milicianos palestinos que acabaron con la vida de 1.195 personas.

