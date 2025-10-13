El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presos palestinos recibidos por una multitud.

Presos palestinos recibidos por una multitud. Efe

Comienzan a volver a casa casi dos mil presos palestinos, recibidos entre vítores por una multitud

En la lista de liberados figuran algunos condenados por graves atentados, pero Israel ha vetado a dirigentes históricos de Hamás

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:37

Comenta

Mientras los veinte rehenes israelíes vivos regresaban desde algún lugar oculto de Gaza a su país, casi dos mil presos palestinos hacían el viaje en ... sentido contrario: de una cárcel hebrea (presidios de Negev y Ofer) a los brazos de sus familiares. Los primeros llegaron al hospital Nasser, en Jan Yunis. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha ejercido de intermediario. La lista incluye a 1.718 personas arrestadas por el Ejército de Israel durante este conflicto y otras 250 condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Algunos de los liberados bajaban de los autobuses haciendo con dos dedos el signo de la victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

