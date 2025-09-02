Decenas de miles de reservistas israelíes se suman a la operación para invadir Ciudad de Gaza

Entre 40.000 y 50.000 reservistas de Israel han recibido la carta de reclutamiento para que se sumen a la invasión de Ciudad de ... Gaza. Las tropas israelíes avanzan y la situación humanitaria es cada vez más grave en el mayor núcleo urbano de la Franja donde otras 13 personas, tres de ellas niños, han muerto en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, ha informado el Ministerio de Salud. Los barrios próximos a la playa se han convertido en un enorme campo para desplazados donde la gente levanta tiendas y se mete allí con lo puesto. Después de dos años de bombardeos y desplazamientos, la mayoría se resiste a regresar al sur, a la supuesta «zona humanitaria» de Al Mawasi.

Un grupo de 365 reservistas se ha juntado en Tel Aviv ante los medios para mostrar en público su rechazo a acudir a filas, una medida nada habitual en el Estado judío, pero que no afecta a la operatividad del ejército. «Nos negamos a participar en la guerra ilegal de Netanyahu y consideramos un deber patriótico negarnos y exigir responsabilidades a nuestros líderes», ha declarado el sargento Max Kresch, quien ha añadido que «es precisamente ese mismo sentido del deber el que nos lleva a negarnos», según ha recogido la prensa local. El capitán Ron Feiner, que ha servido durante 270 días en esta campaña, dijo que «la decisión de ocupar Gaza siempre supondrá un riesgo para los rehenes, los soldados y los ciudadanos. Fue tomada por un gobierno mesiánico sin legitimidad pública, un gobierno que solo busca su propia supervivencia política».

Las discrepancias con la cúpula de Seguridad, que aboga por aceptar el acuerdo parcial con Hamás para liberar con seguridad a los rehenes, no han hecho cambiar de opinión a un Netanyahu decidido a arrasar la que considera la «capital de Hamás». Desde Qatar, uno de los mediadores durante los últimos 23 meses, el portavoz de Exteriores, Majed Al Ansari, ha advertido que «la peligrosa medida que está tomando Israel al invadir Ciudad de Gaza, dada la densa población y el empeoramiento de la situación humanitaria, causará la muerte de cientos de civiles».

El cambio de opinión repentino de Netanyahu, que ya no acepta acuerdos parciales de alto el fuego, ha convertido el trabajo de los mediadores en una tarea imposible. Hasta ahora el primer ministro israelí sólo aceptaba acuerdos por fases, pero ahora exige uno integral que recoja la liberación de todos los rehenes y el desarme de Hamás.

Anexión de Cisjordania

Con el frente de Gaza abierto, Netanyahu ha decidido poner sobre la mesa un nuevo frente y ha planteado a sus más cercanos la anexión de Cisjordania como medida de respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Francia o Bélgica.

Los sectores ultranacionalistas sionistas tienen en su agenda esta anexión del territorio que ellos llaman Judea y Samaria, por sus nombres bíblicos, y saben que cuentan con el respaldo de Estados Unidos. Los medios locales han informado de la posible visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a mediados de mes, y este movimiento para consolidar la ocupación estará sobre la mesa.