Una de las embarcaciones que tuvo que dar media vuelta, en el puerto de Barcelona. Reuters

El mal tiempo obliga de nuevo a regresar a Barcelona a la flotilla con ayuda para Gaza

Varias de las embarcaciones de la misión se han visto obligadas a dar media vuelta dos días seguidos por las tormentas aunque los activistas aseguran seguir «firmes» en su objetivo de llegar a la Franja

María Rego

María Rego

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:49

La flotilla humanitaria que zarpó el domingo de Barcelona con destino a Gaza se ha visto obligada a alterar su plan de viaje por segundo ... día consecutivo por el mal tiempo. Cinco barcos que integran la misión que pretende llevar comida y medicamentos hasta la Franja tuvieron que volver el lunes por la tarde a puerto debido a las «condiciones meteorológicas extremas» que se encontraron en alta mar. La tripulación de las embarcaciones más pequeñas decidió regresar por motivos de seguridad. «No está siendo un buen comienzo», ha admitido Yusuf Omar, uno de los participantes en la iniciativa, que ya el primer día por la noche tuvo que dar media vuelta por una tormenta.

