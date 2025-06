La declaración íntegra de Trump tras los ataques: «Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces»

El presidente Donald Trump hizo una breve declaración desde la Casa Blanca el sábado por la noche, tras los ataques del ejército estadounidense contra instalaciones ... nucleares iraníes.

Esta es la traducción de sus palabras:

«Hace poco, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordo, Natanz e Isfahán. Todos oímos esos nombres durante años mientras construían esta empresa terriblemente destructiva. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo».

«Esta noche, puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas total y completamente».

«Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces. Si no lo hace, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. Durante 40 años, Irán ha dicho: »¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!. Han matado a nuestros conciudadanos, haciendo explotar sus brazos y piernas con bombas en las carreteras. Esa era su especialidad; perdimos a más de 1.000 personas. Y cientos de miles en todo Oriente Medio y en todo el mundo han muerto como resultado directo de su odio; en particular, muchos fueron asesinados por su general Qasem Soleimani (un importante comandante de los Guardianes de la Revolución muerto en un ataque estadounidense en 2020, durante el primer mandato de Trump). Decidí hace mucho tiempo que no permitiría que esto sucediera. No continuará».

«Quiero agradecer y felicitar al primer ministro (israelí) Bibi Netanyahu. Trabajamos en equipo como quizás ningún otro equipo lo haya hecho antes, y hemos avanzado mucho para erradicar esta terrible amenaza para Israel. Quiero agradecer a los militares israelíes por el maravilloso trabajo que han realizado. Y lo más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que pilotaron esas magníficas máquinas esta noche y a todo el ejército de Estados Unidos por una operación como el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas. Ojalá ya no necesitemos sus servicios a este nivel de intensidad. Espero que así sea».

«También quiero felicitar al jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine, un general espectacular, y a todas las brillantes mentes militares involucradas en este ataque. Dicho todo esto, esto no puede continuar. Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días».

«Recuerden, quedan muchos objetivos. El de esta noche fue el más difícil de todos, con diferencia, y quizás el más letal. Pero si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Ningún ejército en el mundo podría haber hecho lo que hicimos esta noche, ni de lejos. Nunca ha habido un ejército capaz de hacer lo que ocurrió hace un momento».

«Mañana, el general Caine y el secretario de Defensa Pete Hegseth darán una rueda de prensa a las 8H00 (12H00 GMT) en el Pentágono. Y quiero dar las gracias a todos, y en particular a Dios. Quiero decir que te amamos, Dios, y que amamos a nuestros grandes militares; protégelos. Que Dios bendiga a Oriente Medio, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias».