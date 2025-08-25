El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hospital Nasser, en Jan Yunis, con parte de su cuarta planta afectada por un ataque israelí. AFP

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 3 periodistas

Las autoridades de la Franja han explicado que el primer impacto afectó a la cuarta planta del complejo Nasser, en Jan Yunis, y que el segundo se produjo a la vez que llegaban las ambulancias

T. Nieva

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:53

Israel continúa con su ofensiva sobre la Franja mientras espera a tener a los 60.000 reservistas llamados a filas en sus puestos para tomar ... Ciudad de Gaza. Uno de sus últimos objetivos ha sido el hospital Nasser, en el sur del enclave, donde los ataques hebreos han matado este lunes a una quincena de personas, entre ellas tres periodistas, según las informaciones iniciales ofrecidas por el Ministerio de Salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  5. 5 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  6. 6 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  7. 7 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  8. 8 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  9. 9 Barbón: «Anoche se pusieron las cosas difíciles, pero hemos logrado que no se queme ningún pueblo»
  10. 10 ¿Por qué hay cientos de gallinas campando a sus anchas por las calles de Torrevieja?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 3 periodistas

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 3 periodistas