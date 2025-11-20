El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un vehículo calcinado en la localidad cisjordana de Jabaa. EFE

EE UU cuestiona la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania

El embajador norteamericano en Israel habla de «terrorismo» y Human Rights Watch denuncia la expulsión de 32.000 palestinos de campos de refugiados en el territorio

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:05

Los soldados israelíes «gritaban y lanzaban cosas por todas partes… Era como una escena de película: algunos llevaban máscaras y portaban todo tipo de armas. ... Uno de ellos me dijo: 'Ya no tienes casa aquí. Tienes que irte'». Este es el testimonio de una mujer de 54 años sobre su salida por la fuerza de su casa y forma parte de un informe de Human Rights Watch (HRW) que acusa al Estado hebreo de haber cometido, a la sombra del conflicto en Gaza, «crímenes de guerra» durante una serie de operaciones militares en Cisjordania que provocaron el éxodo de al menos 32.000 palestinos.

