Israel aleja el posible Estado palestino con cifras récord en la expansión de las colonias

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, fue tajante a la hora de oponerse a la anexión israelí de Cisjordania, 2025 se convertirá en un año ... récord para la expansión de las colonias tanto en términos de nuevas viviendas aprobadas, como en nuevos asentamientos reconocidos o legalizados. A falta del reconocimiento oficial, Cisjordania es una tierra anexionada de facto y cada semana se suceden los anuncios de nuevas licitaciones. En las últimas 24 horas, el ministerio de Vivienda anunció la construcción de 342 viviendas distribuidas en cinco edificios en Geva Binyamin, al sureste de Ramala.

«En agosto, se publicaron licitaciones para 4.030 viviendas para los asentamientos de Maale Adumim y Ariel. Desde principios de año, se han publicado licitaciones para un total de 5.667 viviendas en asentamientos, un récord histórico», denunció Peace Now, la organización no gubernamental israelí que monitoriza la expansión de colonias en los territorios ocupados. Esta cifra supera la marca de 2018, cuando se publicaron licitaciones para 3.808, y abre la posibilidad a que más de 25.000 nuevos colonos se trasladen a Cisjordania, según el cálculo de Peace Now. En la actualidad cerca de 750.000 colonos residen en los territorios ocupados, incluida la parte oriental de Jerusalén.

A la sombra de la venganza contra Hamás en Gaza, el Gobierno de Israel refuerza la ocupación con el objetivo de hacer imposible el establecimiento de un futuro Estado palestino. La reacción israelí a la oleada de reconocimiento internacional a este Estado ha sido acelerar los planes de construcción para imponer una política de hechos sobre el terreno. Los ministros ultranacionalistas abanderan una estrategia que viene acompañada de un aumento de la violencia de los colonos contra las comunidades árabes. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), desde el 7 de octubre de 2023 hasta el pasado 20 de octubre en Cisjordania fueron asesinados al menos 1.001 palestinos, 213 de ellos niños.

La unidad de acción en los que respecta al avance de la ocupación en Judea y Samaria, nombres bíblicos de Cisjordania, contrasta con los problemas internos que sufre la coalición de gobierno. La división con los partidos ultraortodoxos debido a la ley de reclutamiento, que busca el alistamiento de los jóvenes religiosos, llevó a Netanyahu a paralizar la agenda del Parlamento. La primera consecuencia fue el retraso en el voto del proyecto de ley que persigue imponer la pena de muerte a «terroristas» palestinos. La coalición retiró todas sus propuestas de la agenda porque sabe que no goza de la mayoría necesaria para sacarlas adelante sin el apoyo de los partidos religiosos.