Milicianos de Hamás patrullan las calles de Gaza. Efe

Egipto liderará la fuerza internacional para la paz en Gaza

Un portavoz de Hamás dice que su grupo no se desarmará hasta que haya garantías para la creación de un Estado palestino

T. Nieva

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:36

Egipto encabezará una fuerza de seguridad internacional en Gaza después de que reciba el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, según informa el ... diario 'The Guardian'. La Unión Europea y Estados Unidos preparan un plan y una moción que otorgará a esta misión un mandato de Naciones Unidos para estabilizar la Franja.

