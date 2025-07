Europa y EEUU dan un ultimátum a Irán para que frene su programa nuclear

Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido advierten a Irán que retomarán las sanciones internacionales si no reciben antes del 29 de agosto un ... compromiso firme por parte de Teherán para contener su programa nuclear y llegar a un acuerdo. Este ultimátum, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, fue hecho público el martes tras una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

¿En qué consistiría este castigo para presionar a las autoridades iraníes? «París y sus socios ven necesario reinstaurar los embargos globales sobre armas, bancos y equipos nucleares que fueron levantados hace diez años. Sin un compromiso tangible y verificable de Irán, lo haremos antes de que acabe agosto como muy tarde», aseguró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Los responsables de las tres potencias europeas firmantes del acuerdo nuclear de 2015 certificaron la amenaza en una llamada con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien el pasado lunes había insistido en la «garantía» de que Teherán «no desarrolle ni obtenga armas nucleares». Cabe recordar la debilidad del país tras la llamada guerra de los 12 días, durante los que su territorio fue bombardeado por Israel y más tarde por EE UU.

La fecha límite del próximo mes de agosto que se fija en el horizonte podría conducir a la reimposición total de las sanciones antes del 15 de octubre. Entre las demandas de los países europeos destaca el retorno de inspectores nucleares de la ONU a suelo iraní, con el fin de impedir cualquier cambio en el programa atómico después de los ataques estadounidenses de junio.

Mecanismo de «snapback»

El pacto de 2015 otorga a las potencias europeas el poder de activar el mecanismo de «snapback» –esto es el restablecimiento automático de las sanciones–, sin conceder a China o Rusia la capacidad de vetar la decisión. Sin embargo, los países del Viejo Continente pueden aplazar la imposición del castigo.

La maquinaria legal se pondría en marcha bajo el capítulo siete de la Carta de las Naciones Unidas y se reactivaría un total de seis resoluciones internacionales, como la que obliga a Irán a suspender todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio, incluyendo las de investigación y desarrollo. Otra disposición prohibiría a los Estados miembros de la ONU transferir productos, materiales o teconologías susceptibles de impulsar el programa nuclear o de misiles de Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había advertido la semana pasada de que la activación del «snapback» supondría «el fin del papel de Europa en la cuestión nuclear iraní y puede ser el punto más oscuro en la historia de las relaciones entre Irán y los tres países europeos, un punto irreparable». En este sentido, Araqchi subrayó que si las tres naciones europeas toman decisiones en esa dirección «harán todavía más difícil y complejo resolver la cuestión nuclear».

Tras conocer el ultimátum, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baqai, tildó de «carente de fundamento jurídico, político y ético» la resolución europea y sostuvo que dichas naciones «han violado sus compromisos esenciales en el acuerdo nuclear y no tienen legitimidad para recurrir a este mecanismo».

Asimismo, Baqai criticó que Europa no haya compensado los daños tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, resaltando que Irán permaneció en el acuerdo un año más antes de comenzar a reducir sus compromisos. No obstante, Teherán no descarta una futura reunión con Estados Unidos sobre su programa nuclear, aunque aún no existe fecha fijada. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, expresó este lunes que el país mantiene su apuesta por «la diplomacia y el compromiso constructivo», subrayando que «la ventana de la diplomacia sigue abierta y se continuará este camino con seriedad».