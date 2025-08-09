El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cambios en el Ayuntamiento de Gijón: las competencias de Juventud pasarán al edil Jorge González-Palacios
Vista de la devastación de aérea desde un avión jordano. Reuters

Los gazatíes se niegan a abandonar Gaza City pese a la amenaza de invasión israelí

Al menos once personas más mueren de hambre mientras Estados Unidos y Catar tratan de evitar la ocupación hebrea

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:00

«No vamos a ocupar Gaza; vamos a liberar Gaza de Hamás. La Franja será desmilitarizada y se establecerá una administración civil pacífica, que no ... será la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista. Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro». Así explica el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sus planes para el territorio palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  9. 9 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  10. 10 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los gazatíes se niegan a abandonar Gaza City pese a la amenaza de invasión israelí

Los gazatíes se niegan a abandonar Gaza City pese a la amenaza de invasión israelí