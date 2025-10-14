El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Comienzan los trabajas de desescombro en Gaza. Reuters

Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza

El Gobierno hebreo veta la apertura del paso de Rafah y reduce la entrada de camiones para obligar a los islamistas a recuperar todos los cadáveres

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

Martes, 14 de octubre 2025, 22:10

Primera crisis para el acuerdo de paz de Donald Trump. Veinticuatro horas después del intercambio de los 20 rehenes vivos por casi 2.000 presos ... palestinos, Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplir el pacto y aparecen las primeras grietas en el proceso diseñado por la Casa Blanca. El presidente estadounidense anunció en Egipto que «la segunda fase está en marcha», pero la primera no ha concluido y se enfrenta a unos obstáculos que ponen a prueba la solidez del pacto. Hamás no ha entregado todos los cuerpos y los israelíes, como represalia, han reducido la entrada de ayuda humanitaria a la mitad. Además, por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego, el ejército disparó contra gazatíes que intentaban volver a sus casas y cruzaron la 'línea amarilla' a la que se han replegado las tropas. Hubo al menos nueve muertos.

