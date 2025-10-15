El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de los dos féretros con cadáveres de rehenes israelíes entregados este miércoles por Hamás. EFE

Hamás e Israel, cuerpo a cuerpo en Gaza

Los islamistas anuncian que han entregado ya los diez cadáveres de rehenes en su poder y reclaman equipamiento especial para la búsqueda del resto

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:38

Comenta

Donald Trump dijo sobre Hamás en marzo que «solo la gente enferma y retorcida conserva cuerpos, ¡y ustedes son enfermos y retorcidos!». Siete meses después ... los cadáveres de los rehenes se han convertido en el primer problema al que se enfrenta el acuerdo de alto el fuego y Trump se habrá llevado una sorpresa al conocer que Israel conserva más de 700 cuerpos de palestinos y cada vez que Hamás le entrega los restos de un rehén, ellos también devuelven cadáveres a cambio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  5. 5 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  6. 6 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  7. 7 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hamás e Israel, cuerpo a cuerpo en Gaza

Hamás e Israel, cuerpo a cuerpo en Gaza