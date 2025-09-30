El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de un atentado reciente en Cisjordania, cuando un camionero intentó embestir a una patrulla israelí. EFE

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Un conductor palestino les arrolló en el arcén y luego intentó acuchillarlos, pero antes fue abatido por un reservista armado

T. Nieva

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:04

Dos menores israelíes han resultado heridos este martes al ser atropellados por un coche en un cruce de carreteras en Cisjordania, en lo que las ... autoridades han calificado de «ataque terrorista». El agresor ha sido abatido a tiros por un reservista que circulaba en su automóvil y presenció el arrollamiento.

