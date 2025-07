El horror palestino aísla a Israel en la conferencia de la ONU

La Conferencia de Alto Nivel para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados amenazaba con quedarse « ... en otra conferencia más», como temían algunos de los ponentes, que suplicaron no dejarlo en buenas intenciones. De esa firme voluntad ha ido emanando una nueva hoja de ruta, en la que se repudia la violencia de Hamás, se fortalece la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y se sientan las bases para la reconstrucción de Gaza, una vez se obtenga el alto al fuego. Pero fue la intervención británica, este martes, la que le dio un giro histórico al anunciar el posible reconocimiento del Estado palestino en septiembre, como hará Francia.

«Es el momento de actuar, no solo de repetir resoluciones», declaró el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, decidido a resolver «con el peso de la historia sobre los hombros», la injusticia contra los palestinos que se deriva de la Declaración Balfour de 1917. En ella el Gobierno del Reino Unido apoyó los esfuerzos sionistas de establecer «un hogar para el pueblo judío en Palestina», el territorio administrado por Gran Bretaña que la ONU dividiría en dos en 1948.

Como eximente, Lammy recordó que la premisa de ese acuerdo era que «nada perjudique los derechos civiles y religiosos de los palestinos», algo que obviamente no ha sucedido. «Es una injusticia histórica», admitió.

Pese a llenar de entusiasmo el foro de la Asamblea General, donde 149 países, entre ellos España, ya reconocen el Estado Palestino, la declaración de intenciones es más bien una amenaza para forzar el fin del horror, ya que no se hará realidad «a menos que el Gobierno israelí actúe para poner fin a la atroz situación en Gaza y se comprometa a un apoyo sostenido a largo plazo de acuerdo a la solución de dos Estados».

Londres considera que «la negativa del Gobierno de Netanyahu a aceptar la solución de los dos Estados es errónea, y lo es estratégicamente», denunció. Su intervención marcó un punto de inflexión en un foro que ya había conseguido arrinconar a Hamás, pero que ahora añade un nuevo eje: el aislamiento diplomático de Israel.

«Un deber»

El Reino Unido sigue la estela de Francia, el primer país del G7 en anunciar que reconocerá el Estado palestino en septiembre. Su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, celebró que Londres se uniera al impulso galo y prometió seguir trabajando para que el resto de los países del mundo que aún no reconocen Palestina lo hagan durante la Asamblea General de la ONU de este año. «Reconocer Palestina no es un símbolo, es una estrategia. Reconocer Palestina no es un favor, es un deber», insistió Lammy.

Con el rotundo aplauso que le siguió y el resto de los discursos, donde ni siquiera Alemania o Italia rompieron lanzas en favor de Israel, se constata el aislamiento del Estado hebreo en el mundo, herido moralmente por el horror de la hambruna inducida en Gaza. «Esta situación espantosa nos avergüenza a todos. Es una afrenta a nuestra humanidad común», reconoció la ministra irlandesa del Departamento de Estado, Emer Higgins.

Alemania constató que «las políticas israelíes actuales van en dirección opuesta a la paz», algo que «no favorece la seguridad de Israel», dijo el viceministro de Exteriores, Florian Hahn, que lo calificó de «completamente erróneo». Por su parte, su homóloga italiana, María Tripodi, pidió con urgencia un alto al fuego para poner fin a un conflicto que «ha puesto a prueba severamente la estabilidad regional».

Junto con varios países, como Indonesia, Roma se ofreció para contribuir con tropas a una misión bajo el mandato de la ONU con la que garantizar una Palestina desmilitarizada, que no suponga ninguna amenaza para Israel, pero que garantice dos objetivos básicos: la vida de los palestinos y que Gaza sea Palestina.