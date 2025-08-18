El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
refugiados afganos, expulsados del vecino Irán, se reúnen en un campamento temporal en la frontera de Islam Qala, Afganistán. EFE

Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses

Teherán planea alcanzar los 2 millones de expulsados antes de marzo

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:02

Las autoridades de Irán han dado cuenta este lunes de que 1,2 millones de refugiados afganos han sido deportados durante los últimos seis meses. ... Asimismo, Teherán prevé que otros 800.000 solicitantes de asilo sean expulsados antes del próximo mes de marzo. El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, ha explicado que esto supondría alcanzar un total de 2 millones de afganos deportados el año que viene –de los 6 millones que residen en el país–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  3. 3 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  5. 5 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  6. 6 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  7. 7 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  8. 8 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  9. 9 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»
  10. 10 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses

Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses