El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tanques y equipos blindados de ingeniería en la línea militar israelí. Reuters

Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil

El gabinete de Benjamín Netanyahu organiza una reunión de urgencia para analizar el estado del alto el fuego en Gaza

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La aviación israelí ha bombardeado este domingo el sur de Gaza después de que sus fuerzas terrestres hayan mantenido un «intercambio de fuego» con un ... grupo de combatientes de Hamás. Este es el segundo altercado de gravedad que se produce desde el comienzo del alto el fuego hace un a semana. El viernes, una patrulla militar disparó también contra un grupo de milicianos que abrió fuego contra sus posiciones después de abandonar uno de los múltiples túneles que la organización islamista todavía conserva bajo la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  4. 4 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  7. 7 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  8. 8 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  9. 9 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  10. 10 Condenada a siete años de cárcel una asturiana por intentar matar a su expareja en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil

Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil