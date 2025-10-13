El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Familiares de los rehenes, mientras esperaban su liberación. Efe

Israel recibe los cuerpos de cuatro cautivos muertos y exige a Hamás que cumpla el pacto y entregue el resto

Faltan entre 24 y 26 cadáveres, al parecer, difíciles de localizar en el mar de escombros que es hoy Gaza. Las familias expresan su indignación

J. Gómez Peña

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:28

Hamás ha entregado este lunes cuatro cadáveres de rehenes. Faltan entre 24 y 26. Los cuerpos de Yossi Sharabi, Daniel Pérez, Guy Illouz y Bipin ... Joshi ya han sido devueltos a sus allegados. El resto de las familias sigue a la espera. El acuerdo fijaba esta jornada para el traslado de los restos de todos los cautivos. Hamás no ha podido cumplirlo porque, según argumenta, tiene dificultades para localizar algunos cadáveres en el montón de ruinas que es ahora la Franja de Gaza. El Foro de Rehenes y Familias de los Desaparecidos expresó su indignación porque esta espera añadida supone más ansiedad y dolor tras dos años de conflicto, según recoge el diario hebreo 'Haaretz'.

