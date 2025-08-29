Israel declara Ciudad de Gaza «zona de combate» tras cortar la entrada de ayuda

El ejército de Israel declaró el viernes Ciudad de Gaza «peligrosa zona de combate» y anunció el fin de las «pausas tácticas» diarias en la ... urbe que respetaba desde hacía un mes para permitir a la población abastecerse. El futuro inmediato pasa por dar la orden definitiva de evacuación a los civiles, que podría llegar la próxima semana, antes de lanzar el asalto terrestre final para hacerse con la que Benjamín Netanyahu llama «capital de Hamás». El primer ministro hebreo busca un golpe mediático antes del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre y eso es precisamente la invasión del mayor núcleo urbano de la Franja, aunque esto suponga el sacrificio de los rehenes que quedan en manos de los grupos palestinos. El líder conservador ya no acepta acuerdos por fases, exige la rendición y desarme de los islamistas.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, aseguró que «no estamos esperando. Hemos comenzado las operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra Ciudad de Gaza. Actualmente estamos operando con gran fuerza en las afueras». Eso lo saben bien los vecinos de barrios como Zeitun o Sabra, durísimamente bombardeados desde hace días y reducidos a escombros. Las pocas imágenes que llegan de esas zonas muestran la destrucción total. Antes de avanzar en este frente, Israel mató a comienzos de mes al equipo entero de la cadena Al Jazeera en la zona, el más activo en los últimos meses a la hora de informar sobre el día a día de la ofensiva militar y sus efectos.

Los civiles escapan al oeste de la urbe, pero pronto se verán forzados a salir, una misión cada vez más peligrosa porque Tel Aviv ha cancelado las «pausas tácticas» que aplicaba a Ciudad de Gaza, donde sobreviven un millón de personas. Deir el Balah y Al Mawasi dan refugio a cientos de miles de desplazados, pero su designación como «zonas humanitarias» no significa que estén a salvo de ataques aéreos. En la Franja no hay lugar seguro.

Sistema de túneles

No será la primera vez que el ejército operará en las calles de Ciudad de Gaza, pero esta vez será diferente porque cuenta con la experiencia de Rafah o Beit Hanoun, lugares reducidos a escombros. Fuentes militares citadas por medios locales indicaron que «Hamás sabe que vamos y se está preparando». El sistema de subterráneos de los islamistas, asumieron, «es más complejo de lo que esperábamos, con centros de mando, pasadizos ramificados y túneles tácticos para desplazamientos rápidos y emboscadas».

Hamás ha desaparecido de las calles de Ciudad de Gaza y sus milicianos esperan en los túneles la entrada de los soldados hebreos. Pese al fuerte desgaste sufrido en los 23 meses de conflicto directo con uno de los ejércitos más fuertes del mundo, el brazo militar de los islamistas mantiene la capacidad de seguir con la guerra de guerrillas a bases de emboscadas y artefactos explosivos improvisados.

«La intensificación de las operaciones militares va a dificultar aún más nuestra capacidad de respuesta» Shaina Low Portavoz del Consejo Noruego para los Refugiados

El Ministerio de Salud en Gaza informó ayer de que la cifra de muertos superó los 63.000 con al menos cinco nuevos fallecidos por inanición en las últimas 24 horas. Una semana después de la declaración oficial de hambruna por parte de la ONU, el Consejo Noruego para los Refugiados, que coordina una coalición de grupos de ayuda en el enclave, denunció que los preparativos de Israel para su ofensiva terrestre a gran escala han hecho que se complique la distribución humanitaria. «Nos hemos enfrentado a restricciones de acceso y movimiento sin precedentes», declaró la portavoz, Shaina Low, quien alertó de que «la intensificación de las operaciones militares va a dificultar aún más nuestra capacidad de respuesta». La invasión de Ciudad de Gaza es la crónica anunciada de un deterioro sin precedentes de la situación de la población en la Franja, pero no se percibe movimiento alguno, exterior o a nivel doméstico, que pueda frenar a Netanyahu.

Israel avanza en el frente de Gaza y mantiene abiertos los de Yemen, donde el jueves asesinó al primer ministro de los rebeldes hutíes, Ahmed Al Rahawi, Siria y sur del Líbano.