Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza portando antorchas, pancartas y fotos de los rehenes protestan frente a la oficina del primer ministro israelí durante una sesión del gabinete de seguridad. EFE

Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Netanyahu, más limitado en principio de su previsión original, y desoye al ejército, que alerta de la posible muerte de rehenes y una nueva crisis humanitaria

Miguel Pérez

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:07

Israel ha dado la autorización para ocupar Gaza City, la histórica capital de la Franja donde viven 800.000 civiles y el Gobierno cree que ... alberga uno de los últimos bastiones de Hamás. Después de una larga sesión del Consejo de Seguridad que ha durado hasta bien entrada la madrugada, los ministros del gabinete hebreo han respaldado el proyecto militar de Benjamín Netanyahu que, sin embargo, se ha mostrado más contenido de su previsión inicial: nada ha comentado sobre la toma del resto del territorio gazatí una vez conquistada la capital, aunque su entorno considera seguro que serán los siguientes pasos en su objetivo declarado de tener bajo control toda la Franja para transferir luego su gobierno a una coalición de fuerzas árabes.

