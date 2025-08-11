El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anas al-Sharif en una de sus últimas retransmisiones desde Gaza City. AFP

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Un dron armado destruyó la tienda de campaña donde trabajaban y se alojaban los reporteros mientras el ejército le acusa de pertenecer a una célula de Hamás

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domngo a cinco periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reportetos de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, fue señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás. La compañía ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por A-Sharif y que su vida podia correr peligo tras la «campaña de descrñedito» de las fuerzas armadas israelíes El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City