El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Milicianos de Hamás en el campo de refugiados de Nuseirat. AFP

Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza

El país pasa la noche en vela antes del intercambio de 48 rehenes por casi 2.000 presos palestinos, un paso crucial para avanzar en el plan de paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:38

Comenta

«Quiero despertar y que la pesadilla haya terminado, eso es lo único que pido», repetía Itzik Horn en la plaza de los Rehenes de ... Tel Aviv horas antes de la liberación de los cautivos por parte de Hamás. Horn, exhausto, volverá a encontrarse con su hijo Eitan después de más 737 días de cautiverio en manos de las facciones palestinas. E Israel lo celebrará este lunes por todo lo alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  7. 7 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  8. 8 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  9. 9 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  10. 10 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza

Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza