El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
El humo de los bombardeos sobre la Ciudad de Gaza. Afp

Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza

Trump presiona a las dos partes para que aprueben un acuerdo integral que suponga la liberación de todos los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:26

Después de 23 meses de negociaciones indirectas a través de mediadores como Catar, Egipto y Estados Unidos, Benjamín Netanyahu rechaza cualquier tipo de acuerdo y ... sólo acepta la rendición de Hamás. Donald Trump parece dispuesto a presionar a todas las partes y escribió el miércoles en Truth: «Díganle a Hamás que devuelva INMEDIATAMENTE a los 20 rehenes (¡no 2, ni 5, ni 7!), y las cosas cambiarán rápidamente. ¡TERMINARÁ!» Los islamistas reaccionaron con un comunicado en el que se mostraron dispuestos a «llegar a un acuerdo integral en el que todos los prisioneros enemigos retenidos por la resistencia serán liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos por la ocupación». La postura de Hamás no convenció a Israel, que sigue adelante con sus planes de invadir Ciudad de Gaza y ya cuenta con decenas de miles de reservistas preparados para el asalto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  7. 7 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza

Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza