Cuatro diputados italianos que participaban en la Flotilla a su regreso a Roma. EFE

Israel trata a los activistas de la Flotilla como «terroristas» antes de deportarlos

Están encerrados en la cárcel de Ketziot, tristemente famosa por sus duras condiciones, mientras más barcos zarpan desde Grecia

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Ketziot

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:58

Comenta

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, se salió con la suya y quiso dar un castigo ejemplarizante a los casi 500 miembros de la ... Flotilla. El líder ultranacionalista visitó a los detenidos en plena noche para llamarles «terroristas» y les dijo que iban a recibir «el trato que reciben los terroristas palestinos en Israel». Sus palabras fueron órdenes y los detenidos fueron transportados en autobuses con los cristales tintados hasta la prisión de alta seguridad de Ketziot, en el corazón del Negev. Se desconoce la cifra total de encarcelados y el tiempo que deberán pasar allí, pese a que la mayoría habría aceptado la deportación de forma voluntaria, el único dato aportado por Israel fue que 4 italianos fueron devueltos a su país desde el aeropuerto a primera hora del día.

