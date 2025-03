Los kurdos de Siria firman la paz con el Gobierno de Al Sharaa

Veinticuatro horas después de dar por terminada la operación militar en la costa, las autoridades sirias firmaron la paz con los kurdos y sellaron un ... acuerdo para integrar «todas las instituciones civiles y militares» en el nuevo Estado para finales de año, incluidos sus preciados yacimientos de petróleo y gas. El presidente interino, Ahmed Al Sharaa, y el comandante kurdo de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés), Mazloum Abdi, fueron los encargados de aparecer en público y firmar un documento que supone un paso adelante histórico para Al Sharaa en su apuesta por la unidad nacional en Siria y garantiza los derechos lingüísticos y culturales de los kurdos sirios.

Al Sharaa ha sufrido una semana de sangrientos estragos en la costa que han dejado más de mil muertos, la mayoría miembros de la minoría alauí, y grandes dudas sobre la capacidad de las nuevas autoridades islamistas de garantizar la seguridad de las minorías. El máximo dirigente del país, exlíder de Al Qaeda, tenía prisa por alejar el fantasma de una guerra con los kurdos y lo ha conseguido.

Gracias a este acuerdo, Damasco gana además el respaldo militar kurdo para combatir a los restos del régimen de Bashar Al Assad. Se trata de un apoyo importante porque las milicias kurdas cuentan con 14 años de experiencia de combate y están bien pertrechadas. Este respaldo también puede hacer que Al Sharaa tenga una mayor capacidad de disuasión sobre los yihadistas radicales de Idlib que han masacrado a los civiles alauíes en la costa.

Damasco gana el apoyo kurdo en medio de las promesas de los nuevos dirigentes sirios de formar un Gobierno inclusivo que sirva para dejar atrás las largas décadas de dictadura. Este paso apaga un frente que estaba encendido desde diciembre ya que desde que Assad fue derrocado por las fuerzas islamistas de Al Sharaa, grupos respaldados por Turquía han librado combates diarios con las fuerzas kurdas. Ankara considera a las SDF el brazo sirio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Influencia de Ocalan

La decisión de los kurdos llega en un contexto marcado por la carta de Abdula Ocalan, líder de PKK, que llamó al desarme y desaparición del grupo. Todas las facciones de la organización, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, han respondido a ese llamamiento y el PKK está camino de su desaparición después de cuatro décadas. Era una gran incógnita saber la decisión que se adoptaría en Rojava, el Kurdistán de Siria, pero finalmente sus mandos han optado por el entendimiento con Damasco. Después de años bajo el paraguas de Estados Unidos, los kurdos saben que la llegada de Donald Trump puede poner fin a la presencia estadounidense en Rojava y sin ese escudo quedaban acorralados entre Ankara y Damasco.

Damasco gana un nuevo apoyo en su intento de crear un sistema inclusivo que deje atrás décadas de dictadura

Gönül Tol, autora de 'Erdogan's War: A Strongman's Struggle at Home and in Syria', recogió en su perfil de X que este pacto «es un gran primer paso con implicaciones significativas para todos los involucrados. Desde el punto de vista de Turquía, tiene el potencial de eliminar un importante elemento irritante de las relaciones turco-estadounidenses y allanar el camino para una cooperación regional más estrecha; para los rivales turcos, como Israel e Irán, supone eliminar una carta clave contra Ankara».

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que «los ganadores del acuerdo serán todos los sirios». Gran aliado de Al Sharaa, Erdogan consideró que las autoridades de Damasco «aplican una política inclusiva sin caer en la trampa del revanchismo. Continuar con este enfoque frustrará los juegos que se están jugando contra Siria». Los desafíos internos en el país son enormes, pero tres meses después de su llegada al poder el acuerdo con los kurdos supone el paso adelante más importante en cuanto a unidad nacional del dirigente islamista.