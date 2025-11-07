El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Soldados de Naciones Unidas observan los escombros en la aldea libanesa de Et Taybeh tras el ataque israelí del jueves. AFP

Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta

EE UU da un ultimátum al Gobierno de Beirut para que desarme antes de final de mes a Hezbolá, que se niega a ello tras los recientes ataques

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Líbano se enfrenta a momentos de incertidumbre ante el temor de una nueva operación a gran escala por parte de Israel. El Estado judío intensificó ... sus bombardeos en el sur del país y desde Estados Unidos lanzaron un ultimátum al Gobierno de Beirut para que desarme a Hezbolá antes de final de mes. La milicia pro iraní no está dispuesta a entregar las armas y defiende el «legítimo derecho a defendernos de un enemigo que impone la guerra a nuestro país y no cesa sus ataques». Ante una posible nueva oleada de bombardeos enemigos, el primer ministro, Nawaf Salam, recordó a Hezbolá que solo el Estado tiene la potestad de decidir sobre la guerra y la paz e insistió en que el Ejecutivo trabaja para tener el monopolio de las armas.

