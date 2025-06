Miedo a una ola de terrorismo

Zigor Aldama Lunes, 23 de junio 2025, 20:43 Comenta Compartir

Irán no tiene capacidad militar para atacar Estados Unidos en represalia por los bombardeos contra su infraestructura nuclear. Pero eso no quiere decir que no ... pueda infligir daño a la superpotencia americana. Porque sí puede ordenar atentados terroristas en el territorio de las barras y las estrellas. De hecho, según dos fuentes mencionadas por la cadena NBC, eso es exactamente con lo que Teherán amenazó a Donald Trump antes de que el presidente diese luz verde a la Operación Martillo de Medianoche, justo cuando decidió marcharse de forma precipitada de la reunión del G7 en Canadá.

Concretamente, los iraníes habrían advertido de la posibilidad de despertar 'células durmientes' de terroristas para llevar a cabo estos ataques. «Señor Trump, puede que usted inicie esta guerra, pero seremos nosotros quienes la acabemos», le advirtió el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari. Y el Departamento de Seguridad Nacional se ha tomado en serio la amenaza, advirtiendo en un informe de la existencia de un 'entorno de amenazas crecientes'. Consciente de la alarma que este tipo de advertencias puede crear entre la población estadounidense, la responsable de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el domingo que «no hay ninguna amenaza específica creíble» pero que es su labor «mantener a la nación segura e informada, sobre todo en tiempos de conflicto». En su opinión, los ataques contra Irán han creado el caldo de cultivo perfecto para «ciberataques, actos de violencia y crímenes antisemitas». Subcontratar la guerra El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es de la misma opinión. Por eso, ayer decidió elevar el nivel de alerta de la policía, sobre todo en torno a lugares especialmente concurridos, como Times Square, y en barrios con una importante población judía o persa. «Queremos evitar ataques de lobos solitarios en estos lugares», explicó el político, que pidió a la población que continúe tranquilamente con sus quehaceres. «Instamos a todos a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa», añadió en X el gobernador de California, Gavin Newsom. En cualquier caso, la amenaza no se circunscribe exclusivamente a Estados Unidos. Como recalcó en CNN Brett McGurk, excoordinador de Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional, «hay que estar preparados para lo peor» en todo el mundo. Y la televisión iraní le dio la razón. «Ahora cualquier civil o militar americano es un objetivo», afirmó durante un programa. Aunque las bases militares son el objetivo más a mano, como se demostró ayer con los ataques en Catar e Irak, el foco se puede ampliar. «Si la escalada continúa, ellos responderán de forma asimétrica, con terrorismo, milicias o la toma de rehenes», avanzó McGurk. «Puede que extremistas violentos se movilicen independientemente para responder al conflicto» Kristi Noem Secretaria de Seguridad Nacional «Queremos evitar ataques de lobos solitarios en zonas turísticas y barrios judíos y persas» Eric Adams Alcalde de Nueva York «Si la escalada continúa pueden responder con terrorismo, milicias o la toma de rehenes» Brett McGurk Exconsejero Seguridad Nacional Sin duda, Irán es un gran especialista en la subcontratación de la guerra. Hasta ahora ha evitado el enfrentamiento directo con Israel y Estados Unidos utilizando a guerrillas proxis como Hezbolá, Hamás o los hutíes de Yemen, a quienes apoya y arma para que hagan el trabajo sucio que los ayatolás evitan. Por eso, el temor a que el conflicto se extienda es cada vez mayor entre los vecinos de Irán. Incluso acérrimos enemigos de Teherán, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos -musulmanes suníes en su mayoría-, han criticado las operaciones americanas y llaman al diálogo para evitar, como afirmó ayer Baréin, «los horrores y peligros de la guerra». Cualquier chispa puede prender un enfrentamiento a gran escala. Y, aunque eso no llegue a suceder, la creciente inestabiliad en una región cuya riqueza depende de la energía puede tener consecuencias devastadoras. Europa contra Teherán En Europa también cunde el nerviosismo. Aunque sus dirigentes han llamado a una desescalada, el continente no es, ni mucho menos, ajeno al terrorismo islámico. Y el régimen de los ayatolás lleva tiempo señalando con dedo acusador a países como Alemania. De hecho, el Tehran Times publicó el pasado mes de octubre un artículo en el que acusaba a Berlín de «apoyar el terrorismo, en Irán y en Gaza» debido a la llamada a consultas del embajador tras la ejecución de Jamshid Sharmahd, ciudadano con nacionalidad germana a quien los iraníes consideraban «un notorio líder terrorista». El nuevo canciller, Friedrich Merz, no ha rebajado el tono. Al contrario: «Ni nosotros ni yo personalmente tenemos motivos para criticar lo que Israel comenzó hace una semana, ni tampoco para criticar lo que Estados Unidos hizo el pasado fin de semana», afirmó ayer, reconociendo que estas operaciones tienen sus riesgos y calificando al gobierno iraní de «régimen terrorista». Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que «Irán no puede lograr nunca la bomba» nuclear y el primer ministro británico, Keir Starmer, recalcó esa misma idea afirmando que «Estados Unidos ha tomado medidas para reducir la amenaza» que supone el régimen iraní. Sin duda, los terroristas no necesitan mucho más para poner su diana en los ciudadanos de estos países.

