El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza
Uno de los fallecidos en el autobús tiroteado en Jerusalén. Reuters

Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

El vehículo ha sido atacado por dos hombres armados y el incidente se ha saldado con al menos seis víctimas mortales

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:27

Al menos seis personas han muerto y una decena ha resultado herida en un atentado contra un autobús este lunes en un cruce de una ... de las entradas a Jerusalén. Uno de los fallecidos es Jacob Pinto, un joven de nacionalidad española de 25 años. El hombre, natural de Melilla, vivía en Israel y se acababa de casar, según han confirmado fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) a la agencia Europa Press. Seis de los heridos se encuentran en estado grave, según han informado las autoridadades hebreas. La Policía de Israel ha anunciado en un comunicado que los dos presuntos autores del ataque, a los que califica de «terroristas», han sido abatidos por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado «presente en la zona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  6. 6 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 «Solo soy un eslabón más en la cadena de una parroquia viva y joven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén