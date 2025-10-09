El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fotomontaje generado por Inteligencia Artificial y difundido por Netanyahu. X

Netanyahu 'concede' a Trump el Nobel de la Paz

El primer ministro israelí difunde un montaje visual en el que entrega la medalla al presidente de EE UU con un rotundo mensaje: «Se lo merece»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:21

Benjamín Netanyahu concede a Donald Trump el Nobel de la Paz por el acuerdo sobre Gaza. El primer ministro israelí ha compartido una fotografía generada ... por Inteligencia Artificial en la que recrea el momento en que coloca al presidente de EE UU la medalla de la Academia, en una simulación que refleja la excelente sintonía existente entre los dos mandatarios tras el acuerdo alcanzado en la noche del miércoles entre Israel y Hamás.

