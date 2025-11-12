Netanyahu pierde al ministro que negoció el alto el fuego en Gaza

Después de extender su desempeño como ministro en dos ocasiones, Ron Dermer presentó el martes su dimisión como titular de Asuntos Estratégicos. El diplomático dirigió ... una carta al primer ministro, Benjamín Netanyahu, donde le recuerda que trabajó junto a él «para afrontar los desafíos del ataque del 7 de octubre y la guerra de dos años en siete frentes». Pero ahora, dice, «siento que mi etapa ministerial ha concluido y es el momento de dar paso a otra persona». Dermer aseguró que cuando asumió el cargo prometió a su familia que sería por un plazo de dos años y que se vio obligado a ampliarlo para «neutralizar la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares de Irán», en la guerra de junio, y «para poner fin a la guerra en Gaza en los términos fijados por Israel y para traer de vuelta a nuestros rehenes».

El ya exministro piensa que el Gobierno de Netanyahu «será recordado tanto por el ataque del 7 de octubre como por su gestión de la guerra de dos años en siete frentes que le siguió«. El jefe del Ejecutivo hebreo, por su parte, le agradeció su «tremenda ayuda» y le dijo que «sé que todavía tienes mucho por contribuir en el futuro».

El titular de Defensa, Israel Katz, también elogió su servicio diplomático y su «dedicación y profunda responsabilidad», señalando que «los ciudadanos de Israel le deben mucho». Dermer formaba, junto a Katz, el sector más duro y cercano al primer ministro durante toda la guerra en Gaza, lo que le costó las críticas de las familias de los rehenes, que le echaron en cara dilatar la negociación y no dar prioridad a un acuerdo de intercambio.

La renuncia se produce un mes después de la firma de la tregua y con su segunda fase todavía en el aire

Israel pierde a su jefe negociador con Hamás, pero sobre todo a su mejor interlocutor con la Casa Blanca. Dermer, embajador israelí en Washington entre 2013 y 2021, es una persona cercana a Donald Trump y a su equipo. Durante el primer mandato del presidente republicano medió para el traslado de la Embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía sobre los Altos del Golán. Los medios hebreos apuntaron a Yechiel Leiter, actual embajador israelí en EE UU, como la persona que asumirá algunas de las funciones de Dermer.