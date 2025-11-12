El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ya exministro israelí de Asuntos Estratégicos Ron Dermer. Reuters

Netanyahu pierde al ministro que negoció el alto el fuego en Gaza

La dimisión de Ron Dermer como titular de Asuntos Estratégicos deja al Gobierno de Israel sin su mejor interlocutor ante la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Después de extender su desempeño como ministro en dos ocasiones, Ron Dermer presentó el martes su dimisión como titular de Asuntos Estratégicos. El diplomático dirigió ... una carta al primer ministro, Benjamín Netanyahu, donde le recuerda que trabajó junto a él «para afrontar los desafíos del ataque del 7 de octubre y la guerra de dos años en siete frentes». Pero ahora, dice, «siento que mi etapa ministerial ha concluido y es el momento de dar paso a otra persona». Dermer aseguró que cuando asumió el cargo prometió a su familia que sería por un plazo de dos años y que se vio obligado a ampliarlo para «neutralizar la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares de Irán», en la guerra de junio, y «para poner fin a la guerra en Gaza en los términos fijados por Israel y para traer de vuelta a nuestros rehenes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8 ONCE, resultado del sorteo de hoy martes, 11 de noviembre de 2025
  9. 9 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  10. 10

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Netanyahu pierde al ministro que negoció el alto el fuego en Gaza

Netanyahu pierde al ministro que negoció el alto el fuego en Gaza