Los palestinos ven una salida tras dos años en el infierno

A apenas unos días del segundo aniversario del 7 de octubre de 2023, Hamás acepta iniciar el camino hacia la paz en Gaza. Aquel día, ... milicianos islamistas penetraron en Israel, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 251. El país hebreo, que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, se sintió vulnerable. La opinión pública internacional rechazó el ataque y mostró su solidaridad con las víctimas. El Gobierno de Benjamín Netanyahu inició de inmediado la invasión de la Franja para liberar a los cautivos y destruir a Hamás. Esa ofensiva ha causado más de 66.000 muertos entre la población palestina y ha levantado una ola de indignación en las cuatro esquinas del planeta.

Según la ONU, más del 90 por ciento de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas. La población sufre hambruna y casi dos millones de personas han tenido que dejar sus hogares. Aun así, Israel no ha logrado liberar a todos los secuestrados. Quedan 48 cautivos en manos de Hamás, de los que, al parecer, sólo 18 siguen vivos.

Netanyahu ha dañado la estructura de Hamás y ha descabezado al grupo, pero no lo ha eliminado por completo. Sí acabó con líderes como Ismail Haniyeh y Jihia al Sinwar. Ya no es una organización paramilitar, pero mantiene en activo grupos de guerrilla urbana. El plan de paz de Trump contempla el desarme de este grupo calificado por EE UU como terrorista. El presidente norteamericano ha prometido una amnistía si aceptan sus términos. La milicia parece dispuesta, como le piden los países árabes, a ceder el gobierno a un grupo de tecnócratas palestinos.

En paralelo al conflicto en Gaza, Israel se enfrentó a Hezbolá en Líbano y a los hutíes en Yemen, otros dos grupos financiados por Irán. Hezbolá ha quedado muy disminuida ante el empuje del ejército hebreo. Tel Aviv también lanzó ataques contra Irán, su gran enemigo en la región. Teherán respondió y la tensión en Oriente Medio llegó al límite. Entonces, una operación por sorpresa de Estados Unidos bombardeando las instalaciones nucleares iraníes devolvió la calma. Trump demostró con ese golpe en la mesa que es el gran aliado de Israel.

El ataque israelí en Catar para matar a líderes de Hamás indignó a Trump, que obligó a Netanyahu a disculparse y negociar

Mientras, en Occidente se repetían las manifestaciones en contra de la invasión de Gaza. Las protestas no han dejado de crecer. Gobiernos como el español comenzaron a hablar de genocidido. En la reciente Asamblea General de la ONU, la mayoría de los países se ausentaron cuando le tocó intervenir a Netanyahu. La Unión Europea cambió de rumbo y aprobó sanciones contra Tel Aviv.

Niños desnutridos

Las imágenes de niños con desnutrición severa y los bombardeos sobre hospitales conmovieron al mundo. El bloqueo a la ayuda humanitaria condenó a la población gazatí a la miseria. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad.

Mientras la lista de muertos en la Franja crecía, cada vez más países reconocían al Estado palestino, algo que Israel ve como un apoyo al «terrorismo de Hamás». Francia, el Reino Unido, Australia y Canadá se sumaron en septiembre a un grupo en el que ya figuraba España. La presión sobre Tel Aviv ha ido en aumento. Se han repetido las supensiones de exportaciones, los embargos de armas...

Dentro de Israel creció una corriente en contra de la invasión de Gaza. Las familias de los rehenes llevan dos años reclamando el inicio de un proceso de paz para recuperar a sus seres queridos. Netanyahu, condicionado por sus ministros más ultras, mantuvo su apuesta por la mano dura. Incluso bombardeó un edificio en Catar para matar a dirigentes de Hamás. Esa acción disgustó a Trump, que ve en Catar un socio preferente. Obligó al primer ministro israelí a disculparse justo antes de anunciar la propuesta de paz que ahora, aunque con condiciones, acepta Hamás.