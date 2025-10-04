El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los gazatíes llevan casi dos años viviendo entre escombros. EFE

Los palestinos ven una salida tras dos años en el infierno

El 7 de octubre de 2023, el mundo se volcó con Israel tras los atentados de Hamás, pero luego se indignó ante la matanza de civiles en Gaza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 3 de octubre 2025

Comenta

A apenas unos días del segundo aniversario del 7 de octubre de 2023, Hamás acepta iniciar el camino hacia la paz en Gaza. Aquel día, ... milicianos islamistas penetraron en Israel, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 251. El país hebreo, que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, se sintió vulnerable. La opinión pública internacional rechazó el ataque y mostró su solidaridad con las víctimas. El Gobierno de Benjamín Netanyahu inició de inmediado la invasión de la Franja para liberar a los cautivos y destruir a Hamás. Esa ofensiva ha causado más de 66.000 muertos entre la población palestina y ha levantado una ola de indignación en las cuatro esquinas del planeta.

