El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cardenal Pierbattista Pizzaba, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. AFP
Pierbattista Pizzaballa

Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»

En esta entrevista exclusiva, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Oriente medio critica la inacción internacional para acabar con la guerra

Adolfo García Ortega/ Noga Tarnopolsky

Jerusalén

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:32

Pierbattista Pizaballa es el Patriarca Latino de Jerusalén, lo supone que representa a la Iglesia Católica en uno de los lugares más conflictivos del planeta ... y allí tiene que colaborar con musulmanes y judíos la vida diaria de lugares sagrados de las tres religiones. En los primeros días de la guerra, se ofreció a Hamás a cambio de los rehenes hebreos que había tomado el 7 de octubre. Hamás le ignoró. En julio de este año, el Ejército israelí atacó la única iglesia católica de Gaza, matando a tres personas. Su voz volvió a elevarse contra la barbarie. En esta entrevista exclusiva concedida al escritor español Adolfo Garcia Ortega y a la periodista Noga Tarnopolsky, el cardenal se muestra pesimista sobre el futuro en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  7. 7 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»

Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»