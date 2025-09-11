El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El dirigente de Hamás Husam Badran, en el centro de la imagen, al asistir este jueves al entierro en Doha de las personas fallecidas en el bombardeo israelí. AFP

Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel

Las autoridades de Doha exigen que Netanyahu «sea llevado ante la justicia» el mismo día en que se han celebrado los funerales de las seis víctimas mortales del ataque

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:38

Doha celebró los funerales de las seis víctimas mortales del bombardeo israelí del martes contra la cúpula política de Hamás. El emir de Qatar presidió ... una ceremonia en la que no se vio a ninguno de los altos cargos del movimiento islamista, que luego sí aparecieron en el cementerio. El pequeño reino del Golfo sigue en estado de shock y el primer ministro, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, pidió que Benjamín Netanyahu «sea llevado ante la justicia» por «terrorismo de Estado». Dejando atrás rencillas del pasado, los países del Golfo cerraron filas en torno a Doha, que el domingo y lunes acogerá una cumbre árabe-islámica para discutir el ataque de Israel y los siguientes pasos a dar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  5. 5 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores
  10. 10 La gran ruta costera de Asturias: 36 etapas para caminar entre playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel

Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel