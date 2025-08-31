El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La muerte del primer ministro, en la portada de un periódico yemení. EFE

Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro

Ahmad Ghaleb al Rahwi y varios de sus ministros fallecieron en un ataque hebreo cuando estaban reunidos en Saná

T. Nieva

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:05

Los rebeldes hutíes que controlan parte de Yemen anunciaron el sábado la muerte de su primer ministro y la de varios miembros de su gabinete ... en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

