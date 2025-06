Tel Aviv abordará el barco de la Flotilla si sigue rumbo a Gaza El ejército hebreo tiene orden de «actuar» para que Madleen no llegue a la Franja y exige a sus tripulantes que regresen

Mikel Ayestaran Jerusalén Domingo, 8 de junio 2025, 21:55

El ejército de Israel recibió este domingo la orden de «actuar» para que el Madleen no llegue a Gaza. «A la antisemita Greta y a ... sus amigos les digo claramente: deben regresar, porque no llegarán a Gaza». Esas fueron las palabras del ministro de Defensa, Israel Katz, que dejaron claro una vez más que la Flotilla de la Libertad no podrá conseguir su objetivo. El rostro más conocido a bordo del Madleen es el de la joven activista sueca Greta Thunberg, quien viaja acompañada de otras 11 personas en un barco que partió hace una semana de Italia y en el momento de la amenaza israelí se encontraba a 160 millas náuticas de la Franja.

Los organizadores de la Flotilla emitieron un comunicado de respuesta: «No nos dejaremos intimidar. El mundo nos observa. Y ninguna propaganda sionista puede ocultar la verdad: Israel está imponiendo un bloqueo genocida mediante la fuerza militar brutal, en abierto desafío al derecho internacional y a la decencia humana más elemental». Noticias relacionadas La Flotilla desoye las amenazas de Israel y avanza hacia Gaza «Lo que sucede en Gaza no tiene nombre», denuncia el anestesista valenciano Raúl Incertis «¿Qué impunidad tiene Israel para atacar a un barco humanitario en Europa?», denuncia el integrante bilbaíno de la Flotilla de la Libertad Mientras avanza el Madleen, un buque civil con activistas desarmados, todos tienen muy presente el asalto de Israel al barco turco Mavi Marmara el 31 de mayo de 2010, cuando mataron a nueve activistas que iban a bordo, e interceptaron a otras cinco embarcaciones. La Flotilla fue uno de los temas principales en los informativos de Israel y fuentes oficiales declararon al Canal 12 que «si se permite que una misión activista de alto perfil navegue a Gaza, una oleada de flotillas llegará para desafiar el bloqueo. Si el buque no regresa, será abordado por comandos de la Armada y llevado al puerto de Ashdod». Israel mantiene el bloqueo total de Gaza por tierra, mar y aire con el objetivo, según las autoridades, de que Hamás no pueda recibir ayuda desde ninguna parte. Hermano de Sinwar La amenaza de asalto al Madleen se produjo en una jornada en la que el ejército informó de que fue capaz de recuperar el cuerpo de Mohamed Sinwar, líder de Hamás y hermano del cerebro del ataque del 7 de octubre, del interior de un túnel situado bajo el hospital European de Jan Younis. Los israelíes tienen los cuerpos de ambos cabecillas en su poder como moneda de cambio para un futuro acuerdo con los islamistas. Las militares del Estado judío avanzan por tierra en una Franja en la que el nuevo sistema de reparto de ayuda impulsado por israelíes y estadounidenses volvió a convertirse en una «trampa mortal», según la definición de Naciones Unidas. Al menos cinco palestinos perdieron la vida por disparos del ejército y decenas resultaron heridos cuando trataban de acceder a uno de los puntos de distribución en el sur y ya son más de cien los fallecidos en una semana. El diario 'Haaretz' calificó al sistema establecido por la Gaza Humanitarian Foundation de una especie de 'Los juegos del hambre' en los que «los palestinos deben elegir entre morir de hambre o bajo el fuego de los soldados».

