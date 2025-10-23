El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tres niños juegan en las ruinas de Gaza City. AFP

Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza

Las organizaciones humanitarias denuncian que sigue siendo insuficiente la ayuda humanitaria que está entrando en la Franja tras el alto el fuego

Z. Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Que las armas callen y las bombas dejen de caer no significa que dejen de provocar víctimas durante mucho tiempo. En Gaza, concretamente, lo harán ... durante 20 o 30 años, según estimaciones realizadas por la ONG Humanity & Inclusion, que este jueves describió la Franja como un «horrible campo minado». Muchos de los explosivos utilizados en el territorio palestino no han detonado y supondrán un gran peligro para la población, como sucede en otros países donde se han librado largos conflictos.

