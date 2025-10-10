El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un soldado israelí en Gaza City. EFE

Las tropas hebreas inician un repliegue en tres fases

El ejército israelí asegura que ya ha arrancado los preparativos para el primer repliegue, pero que sigue preparado para «cualquier cambio»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:25

Las armas deben callar este viernes en Gaza. No en vano, la primera fase del plan de paz firmado por Israel y Hamás arranca con ... un plazo de 24 horas para declarar un alto el fuego. Ese reloj comenzó a correr este jueves por la tarde con retraso sobre el horario previsto, después de la reunión que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, mantuvo con los miembros de su Gabinete de Seguridad. Aun así, el plazo vence al anochecer.

