Las tropas hebreas inician un repliegue en tres fases

Las armas deben callar este viernes en Gaza. No en vano, la primera fase del plan de paz firmado por Israel y Hamás arranca con ... un plazo de 24 horas para declarar un alto el fuego. Ese reloj comenzó a correr este jueves por la tarde con retraso sobre el horario previsto, después de la reunión que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, mantuvo con los miembros de su Gabinete de Seguridad. Aun así, el plazo vence al anochecer.

Ese cese de las hostilidades va acompañado de un primer repliegue de las tropas hebreas a una línea acordada con los islamistas para dejar libres la mayor parte de las principales ciudades de la Franja y facilitar así que se ponga en marcha la delicada operación para liberar a los rehenes, que se debe completar en las 72 horas siguientes. Trump apuesta porque se produzca «el lunes o el martes».

En este clima de optimismo, el ejército israelí afirmó el jueves que «siguiendo las instrucciones del liderazgo político, se han iniciado los preparativos operativos para la implementación del acuerdo, que incluyen un protocolo de combate para la transición a las nuevas líneas de despliegue».

Eso sí, consciente de que la tregua puede saltar por los aires en cualquier momento, añadió que sus tropas «continúan desplegadas en la zona y preparadas para cualquier cambio operativo», y que «seguirá actuando para lograr los objetivos de la guerra y para defender a los ciudadanos del Estado de Israel en todos los frentes».

Las tres fases de la retirada israelí de Gaza. Gonzalo de las Heras

Control sobre el 53% de Gaza

En cualquier caso, para ir al nuevo tampoco tendrán que moverse demasiado, porque en su punto más alejado de la frontera con Israel, los militares hebreos se mantendrán adentrados hasta 6,5 kilómetros en territorio gazatí, del que controlarán un 53% –actualmente ocupan en torno al 80%–. Según calcula la cadena catarí Al Jazeera, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aún estarán presentes en zonas importantes, como Beit Lahiya o Beit Hanoon, y al menos en la mitad de las gobernaciones de Jan Yunis y de Rafah, donde tendrá el control del paso fronterizo con Egipto.

En cualquier caso, el perímetro delineado en amarillo, difiere levemente del repliegue inicial propuesto en el plan de Donald Trump, que tenía en cuenta los diferentes corredores militares establecidos por Israel en la Franja y otorgaba a Tel Aviv un control del 55% de los 365 kilómetros cuadrados de Gaza. Según contó un funcionario palestino ayer a la cadena BBC, la línea «ha sido modificada teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de Israel y las peticiones de Hamás para buscar y entregar a los rehenes».

Según los puntos de la propuesta del presidente estadounidense, las Fuerzas de Defensa de Israel deberían acometer una segunda retirada parcial cuando los rehenes, tanto vivos como muertos, hayan sido intercambiados por 2.000 presos palestinos y todos ellos estén en casa. Retrocederán entonces cediendo un 13% adicional del territorio. Pero no se retirarán hasta la tercera línea, conocida como zona de seguridad, hasta la última fase del acuerdo, en la que un organismo internacional velará por la transición política del territorio. Y ese momento aún se antoja muy lejano.