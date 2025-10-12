El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cientos de palestinos recogen ayuda humanitaria de camiones que han ingresado a Gaza. Reuters

Trump viaja este lunes a Israel y Egipto para afianzar el plan de paz y su liderazgo personal

El presidente quiere reafirmar el compromiso de EE UU con la «estabilidad» en Oriente Medio y la «reconstrucción» de Gaza

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:30

Comenta

Donald Trump llega este lunes a Oriente Medio en el ambiente más entusiasta que podía imaginar alguien de su personalidad y de su ego. El ... sábado por la noche, medio millón de israelíes corearon repetidamente su nombre en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, durante la última vigilia desde finales de 2023 para pedir la liberación de los secuestrados por Hamás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump viaja este lunes a Israel y Egipto para afianzar el plan de paz y su liderazgo personal

Trump viaja este lunes a Israel y Egipto para afianzar el plan de paz y su liderazgo personal