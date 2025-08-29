El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mahmud Abbas

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

Se espera que un buen número de países reconozcan ahí el estado palestino

Mercedes Gallego

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:49

La 80 Asamblea General de la ONU será en la que un buen número de países -que hasta ahora se resistían- declaren su reconocimiento del ... Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, no estará allí para verlo. El Departamento de Estado estadounidense ha dicho que no le dará el visado necesario para asistir a la cumbre de alto nivel, según el diario Jerusalem Post.

