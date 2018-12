Lotería de Navidad: ¿Dónde cobrar el Gordo y otros premios en Asturias? Dependiendo del importe, los premios se podrán cobrar en un lugar u otro. / E.C. Pronto sabremos quiénes son los afortunados que cuentan con números premiados CARLA COALLA Miércoles, 5 diciembre 2018, 17:28

Al igual que en el resto del territorio español, si uno de sus décimos (o varios) resulta premiado en el próximo Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dependiendo del importe del premio deberá dirigirse a uno u otro lugar para cobrar el mismo. En este caso, si el premio resulta ser inferior a 2.500 euros, se podrá cobrar en las propias administraciones de lotería, por lo que la que le quede más cerca de casa será completamente válida para efectuar el pago. Sin embargo, si el importe es mayor, habrá de dirigirse a una de las entidades concertadas para el pago del mismo: BBVA, Banco Santander, CaixaBank o CECA son las entidades bancarias a las que se puede acudir para cobrar el premio.

Otra forma de cobrar el Gordo, o cualquier otro premio de la Lotería de Navidad en Asturias, es dirigirse a su banco e ingresar el premio. De esta manera, será su banco el que se encargue de cobrar el importe del décimo en cuestión por usted. Lo que hay que tener en cuenta son las recomendaciones de las autoridades en caso de resultar premiados con la Lotería de Navidad, entre las que se encuentra no acudir a nuestra oficina, sino una en la que no nos conozcan, para conservan el anonimato y no sufrir sorpresas desagradables.

La última opción que nos dan para cobrar el Gordo y el resto de premios de la Lotería de Navidad, es dirigirnos a la delegación territorial de 'Loterías y Apuestas del Estado', en la que se puede cobrar cualquier importe del premio. Para ello, será necesaria la presentación del DNI y el boleto premiado, con lo que recibirá un cheque por el importe del premio. En Asturias, encontramos dos: en Gijón, en la calle Constantino, número 20; y en Oviedo, en la calle Peña Santa de Enol, número 15.