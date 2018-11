Lotería de Navidad: ¿Cuáles son los números que todo el mundo quiere? Los números más premiados son también los más demandados Haber resultado los más premiados, históricamente, los convierte en los números más golosos para el público CARLA COALLA Martes, 27 noviembre 2018, 16:37

Si algo es cierto, hablando de la vida en general y de la lotería, en particular, es que las personas somos animales de costumbres. Nos gusta el restaurante 'de siempre', la playa 'de siempre' y, hablando de lotería, el número 'de siempre'. Por ello, no son pocos los que año tras año buscan el mismo número por tierra, mar y aire, no resignándose a aceptar el que vende la administración de lotería, sino recurriendo a internet, o al teléfono, para hacerse con el número de la suerte antes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del día 22 de diciembre.

Pero no todos confían en su propio número, algunos simplemente se dejan llevar por la corriente y acuden a la probabilidad, es decir, a aquel número que en más ocasiones ha sorprendido con el premio Gordo detrás. Por ello, y porque la última cifra parece ser la que más peso adquiere en esto de los números de la Lotería de Navidad, el 5 resulta ser el número que más gente quiere cuando acude a una administración de lotería a por un décimo.

A ellos habría que sumar los números que representan un acontecimiento especial para cada uno de los compradores, pues fechas tan señaladas como una boda, un nacimiento o el regreso de alguien que estaba lejos se pueden convertir en la excusa ideal para adquirir un décimo para la Lotería de Navidad (y esperar a que toque).