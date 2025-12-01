Los consejos de la OCU para evitar disgustos si toca un premio de la Lotería de Navidad 2025

N. V. Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:44 Comenta Compartir

La Navidad no solo comienza con los los villancicos y las luces, sino también con el sonido de los bombos de la Lotería. A tres semanas del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, el país entero se prepara para el ritual que mueve millones de ilusiones y también millones de euros. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada español gastará de media 73 euros en décimos, un incremento de nueve euros respecto al año pasado. La cuenta atrás ya está en marcha y, con ella, la necesidad de extremar precauciones para que la suerte no se convierta en un problema.

La OCU ha publicado siete consejos esenciales para garantizar que los premios lleguen a sus legítimos dueños y evitar disgustos:

1. Según adquiera el décimo, fotografíelo por ambas caras o bien haga luego unas fotocopias del anverso y reverso. Esta precaución puede ser decisiva si el boleto se deteriora, se pierde o es sustraído.

2. Conviene recordar que el décimo es un documento al portador: el premio lo cobra quien lo posee. Si se comparte, el depositario debe entregar a cada participante una copia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades. También es válido enviar este acuerdo por correo electrónico o WhatsApp, siempre que los pagos se realicen antes del sorteo.

3. En las compras online, la recomendación es obvia: hacerlo en una administración autorizada o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En estos casos el comprador recibe un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los originales se custodian en la caja fuerte de la administración.

4. Si el décimo se pierde o es sustraído, hay que denunciarlo cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Debe incluir todos los datos posibles —número, serie, fracción— y pruebas como fotos o copias. Además, hay que notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia, el pago queda paralizado hasta que un juez determine la titularidad.

5. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier punto de venta; si el décimo se adquirió online, el importe se abona automáticamente en la cuenta asociada. Para cantidades superiores, el cobro se realiza en bancos colaboradores, sin comisiones ni contraprestaciones. En cualquier caso, el derecho a cobrar caduca a los tres meses del sorteo.

6. En premios compartidos, cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación. El importe total, ya con la retención fiscal, se ingresa en la cuenta del titular que luego repartirá según lo pactado. Evite hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona. El premio no tributa en el IRPF, aunque sí los rendimientos posteriores.

7. Si el décimo está deteriorado, debe presentarse en Loterías y Apuestas del Estado. Si el daño es grave, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidirá. En última instancia, los tribunales valoran pruebas como los fragmentos del décimo, la ausencia de reclamaciones o el testimonio del vendedor.