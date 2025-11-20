El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cola en una administración de Lotería que vendió el premio 'Gordo' en 22 de diciembre de 2024. Sonia Tercero

Las terminaciones que más suerte reparten en la Lotería de Navidad

La última cifra del número galardonado con el 'Gordo' reparte una infinidad de premios

P. Álvarez

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 ya ha iniciado la cuenta atrás para el sorteo más esperado del año. El 'spot' está inspirado una pareja que se compra un décimo enmarcado en el rastro de Madrid. El boleto, premiado con un quinto premio, era del sorteo celebrado en 1995. Aquel año el 'Gordo' cayó en el 45.495 y precisamente es el número '5' la terminación que más suerte ha repartido en la historia del sorteo.

Así, de las 213 veces que se ha puesto a girar el bombo, el Gordo ha acabado en 5 en 32 ocasiones. El 4 y el 6 son las otras dos terminaciones más agraciadas, con 27 veces cada una.

Las terminaciones son importantes ya que los premios más pequeños están vinculados las últimas cifras del 'Gordo'. Así, los boletos con los dos últimos números similares a los del primer, segundo y tercer premio recibirán 100 euros. También se reparten dos aproximaciones al primer premio —el número menor y el mayor— son 20.000 euros a la serie (2.000 euros al décimo); las dos aproximaciones al segundo son 12.500 euros a la serie (1.250 al décimo); y dos aproximaciones al tercero son 9.600 euros a la serie (960 euros al décimo).

