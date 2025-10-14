¿Qué es el bulto que tienen algunos gatos en la barriga? Suele aparecer a partir de la pubertad de la mascota, lo que hace saltar las alarmas de algunos cuidadores

El cuidado de los gatos es relativamente sencillo: comida diaria, agua fresca, arenero limpio, algún juguete y muchos sitios en los que pueda echarse alguna de sus largas siestas. Sin embargo, no son pocas las preocupaciones que los 'michis' dan a sus dueños, sobre todo a los principiantes. Una de las más comunes es cuando detectan un bultito más o menos prominente en su tripita y rápidamente analizan si el animal puede estar demasiado fondón o si se trata de algo peligroso para su salud. Sin embargo, este hallazgo no tiene por qué quitar el sueño a nadie.

No son pocos los gatos que presentan un voluminoso bulto en el bajo vientre que se mueve al son de su caminar. Se trata de la bolsa primordial y por lo general suele aparecer a partir de la pubertad del animal. Su función principal es servir como reserva de energía, es decir, es un acumulador de grasa.

Esta bolsa primordial se ubica casi entre las patas traseras y fuera de la cavidad abdominal, por lo que en ocasiones es bastante visible. Esta reserva de grasa, que está recubierta de piel y pelo, les permite obtener energía en momentos de necesidad, como en inviernos y cuando la comida escasea.

Aunque los gatos que viven en casa no suelen tener que tirar de este plus energético, lo cierto es que a algunos felinos callejeros les sirve de mucha ayuda. Además de servir como reserva de energía, la bolsa primordial puede mejorar la movilidad de los gatos, ya que proporciona elasticidad en la piel. También puede proteger sus órganos de algunos peligros, como peleas.

No obstante, el proceso de domesticación ha hecho que la bolsa primordial no sea necesaria para la supervivencia de muchos gatos y poco a poco ha ido desapareciendo.

