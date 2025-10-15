El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Arándanos, aceite de oliva y algarroba: los 'superalimentos' que ya son tendencia para cuidar la salud de tu mascota

La nutrición funcional es una tendencia que ya pisa fuerte en Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos y que empieza a consolidarse en España

N. V.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:22

¿Quién dijo que los arándanos eran solo para los 'smoothies' de moda? Estos pequeños frutos, junto con otros ingredientes como el aceite de oliva o la algarroba, empiezan a ganar terreno en los cuencos de perros y gatos. La razón es clara: aportan beneficios que van mucho más allá de la nutrición básica.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el grupo especializado en cuidado animal Kiwoko ha analizado la evolución de la llamada 'nutrición funcional' para animales de compañía, una tendencia que ya pisa fuerte en Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos y que empieza a consolidarse en España.

La empresa de cuidado animal explica, además, que esta nutrición funcional «no se limita a cubrir las necesidades energéticas de perros y gatos». Su objetivo, aclaran, «es reforzar la salud digestiva, inmunológica o incluso cognitiva a través de ingredientes específicos».

Claves en la alimentación de nuestra mascota

  • Probióticos y prebióticos: mejoran la flora intestinal.

  • Antioxidantes naturales como los arándanos: ayudan a proteger las células frente al envejecimiento.

  • Proteínas de alta calidad: aportan energía sostenida.

Además, crece la demanda de productos con 'etiqueta limpia': sin cereales refinados, sin aditivos artificiales y con materias primas sostenibles y trazables.

Una tendencia global que aterriza en España

La alimentación de estos animales va mucho más allá de colocar un cuenco (con lo que sea). En América del Norte, los piensos combinan proteína animal con frutas, verduras y algas. En Europa del Norte, se incorporan adaptógenos y raíces con propiedades antiinflamatorias. En Asia, la innovación se centra en la salud cognitiva y el control del estrés, con omega-3 y vitaminas del grupo B. En estos territorios ya se toma más en serio el bienestar de los otros integrantes de la casa. Y en España también estamos avanzando en esta tarea. La prueba está, subraya Kiwoko, en piensos como Acana Pacífica o Orijen Six Fish Adult, y con snacks naturales como los de Natureats, elaborados sin colorantes ni aditivos.

Ana Ramírez, directora técnica veterinaria de Kivet, advierte que el interés de los cuidadores por estas fórmulas es creciente, pero recuerda que la orientación veterinaria es clave: «La eficacia depende de factores como la dosis y la condición del animal. Los avances son positivos siempre que se apliquen con respaldo científico y criterio profesional».

