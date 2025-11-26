La advertencia de la DGT sobre la baliza V-16, obligatoria a partir del 1 de enero No llevar en el vehículo el nuevo dispositivo obligatorio de señalización de emergencias puede conllevar sanciones

Cuenta atrás. El 1 de enero de 2026, todos los vehículos (en el caso de motocicletas es una recomendación) deberán disponer de una baliza V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera en lugar de los triángulos de emergencia. Lo recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha advertido que no llevar este nuevo dispositivo en el vehículo puede acarrear sanciones.

La baliza V-16 tiene como objetivo reducir la siniestralidad en carretera al evitar que los ocupantes del vehículo averiado o accidentado salgan para colocar los dispositivos de emergencia para que los vean el resto de conductores y transiten a pie por la calzada.

Además, facilita la localización del vehículo por parte de los servicios de emergencia, ya que transmitirá la ubicación exacta de forma automática a la plataforma DGT 3.0. Esto permitirá también que quienes circulen por la zona reciban esta información en sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable.

No tener este dispositivo en el vehículo será considerado una infracción considera leve y su sanción será de 80 euros, misma cantidad que la establecida por no llevar los todavía requeridos triángulos de señalización de emergencias.

Solo modelos homologados

La DGT insiste en que la baliza debe estar homologada y certificada (se pueden consultar los modelos en su página web) y que debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarla, se encenderá y colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (en el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Ante bulos difundidos en torno al funcionamiento de la baliza, la DGT ha insistido en que la baliza V-16 solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula. Los datos que recibe el organismo estatal están anonimizados. Asimismo, el aparato no requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos con dispositivos personales.

