El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo Raval, presentado por el presidente interino de Seat/Cupra, Markus Haupt efe

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Àlex Gubern

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:54

Del mismo modo que el Seat 600 «democratizó» en una España muy distinta a la actual el acceso a los vehículos de motor, con el ... Cupra Raval que llegará al mercado en 2026 la automovilística española pretende «democratizar» el acceso a los vehículos eléctricos. Con un precio de salida a partir de los 25.000 euros, Seat como compañía -y el Grupo Volkswagen al que pertenece la española- pretenden hacer accesible la movilidad eléctrica con un vehículo que ha podido verse por primera vez hoy en el IAA Mobility 2025 de Munich, aunque todavía camuflado bajo un vinilo que mostraba precisamente un plano de las calles del barrio del Raval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  3. 3 Fallece un motorista de 71 años en un accidente en Gijón
  4. 4 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  5. 5 Paso atrás del Sporting
  6. 6 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  7. 7 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos