El Dacia Bigster aumenta su oferta mecánica

El Dacia Bigster es un SUV muy polivalente disponible con eficientes mecánicas que pueden alcanzar los 1.500 kilómetros de autonomía .

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Bigster es un modelo muy importante para Dacia que está posicionado en el segmento C-SUV, donde compran el 80% de los conductores. Además, el 42% eligen motorizaciones híbridas con etiqueta ECO, y buscan un buen precio. Tres elementos de un cóctel que el Bigster conjuga a la perfección, porque se posiciona con un precio inicial por debajo de los 25.000 euros, lo que supone estar unos 13.000 euros debajo de la media del segmento.

El Bigster mide 4,57 metros de largo, por 1,71 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Su maletero tiene una capacidad de 702 litros, y la altura libre al suelo es de 22 centímetros, la misma que muchos todoterrenos puros. Se puede elegir con el techo negro bitono y con llantas de 19 pulgadas.

El interior dispone de una doble pantalla de 10 pulgadas con climatización bizona y reposabrazos central refrigerado. El asiento del conductor es eléctrico e incluye los más avanzados sistemas de asistencia con posibilidad de personalizar las ADAS. La insonorización interior es perfecta y los asientos traseros se pueden abatir en la proporción 40/20/40. Tiene portón trasero eléctrico y un volumen total de maletero de 1.937 litros abatiendo los respaldos de los asientos traseros.

La versión Extreme está destinada a un uso más outdoor y viene con alfombrillas de goma, barras de techo ajustables, control de descenso y un techo panorámico de 57 centímetros, junto con 7 puntos de anclaje «You Clip» para soportes. Se puede completar con el Pack Sleep de camperización interior que tiene un precio de 1.500 euros.

Las versiones 4x4 disponen de cinco modos de conducción para afrontar todo tipo de terrenos.

En el aspecto mecánico tenemos el motor Hybrid de 155 CV, y el Mild Hybrid de 140 CV, y ahora se suma el Hybrid 150 GLP 4x4. Este propulsor dispone de un motor de 1.2 litros tricilíndrico con turbo que desarrolla 140 CV. y otro motor eléctrico trasero que le otorga otros 10 CV. de potencia, con lo que la potencia total es de 150 CV. Cuenta con un depósito de gasolina de 50 litros y otro de GLP de otros 50 litros, con lo que dispone de una autonomía total de 1.500 kilómetros. La batería es de 0,8 kW y la hibridación de 48 voltios. Va asociado a una eficiente caja de cambios de doble embrague y seis velocidades.

Todas las mecánicas disponibles del Dacia Bigster disponen de la etiqueta ECO que otorga la DGT. Los precios se inician e los 24.990 euros con promociones y descuentos, y llegan hasta los 30.890 euros de la versión Expresion 4x4.